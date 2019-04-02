Армия и оружие
В Донбассе убили украинскую пулеметчицу-карательницу «Ведьму»Lenta.ru 15:15
Украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма») из карательного батальона погибла в результате попадания мины в блиндаж на линии соприкосновения в Донбассе. Позиции воинского подразделения обстреляли из минометов, сообщил в Facebook президент страны Петр Порошенко.
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Порошенко погоревал из-за убитой ополченцами Донбасса украинской карательницы «Ведьмы»
Московский Комсомолец13:46
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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