Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»Вести.Ru вчера в 21:04

В результате стрельбы два бойца "Азова" получили ранения, сообщает Газета.ru. Ранее СМИ сообщали, что в Донбассе пьяный командир Вооруженных сил Украины расстрелял солдат. В ЛНР отмечают, что в последнее время морально-психологическое состояние силовиков ухудшилось.
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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается
 на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
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Обновлено в 07:01
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