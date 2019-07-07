Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»Вести.Ru вчера в 21:04
В результате стрельбы два бойца "Азова" получили ранения, сообщает Газета.ru. Ранее СМИ сообщали, что в Донбассе пьяный командир Вооруженных сил Украины расстрелял солдат. В ЛНР отмечают, что в последнее время морально-психологическое состояние силовиков ухудшилось.
Читать в источнике
Оценить370
с чего всё началось
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.Lenta.ruвчера в 21:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса
Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Политика
В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска
Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.
Обновлено в 04:30
Политика
Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы
Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Футбол
Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн
Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:15
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Общество
В Гонконге возобновилась акция протеста
Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.
Обновлено в 06:20
ЖКХ
В Тулуне началась подача технической воды в дома
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Единоборства
Масвидаль совершил самый быстрый нокаут в истории UFC
Поединок между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада) завершился на пятой секунде.
Обновлено в 04:59
Футбол
Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.
Обновлено в 07:55
Политика
МИД Ирана опроверг перевозку нефти в Сирию задержанным танкером
Замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что задержанный в Гибралтарском проливе танкер не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 05:52
Космос
В Кисловодске известный узбекский астроном рассказал о зарождении вселенной
Шухрат Абдуманнапович рассказал о строении звезд, структуре галактик, возникновении химических элементов.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 10,8%
Бюджет Нижегородской области за первую половину 2019 года вырос на 10,8% за счет налоговых и неналоговых сборов.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Автобус с украинцами попал в аварию в Польше
Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Футбол
Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может играть центральную роль в «Челси»
Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник академии Челси отказывался продлевать с лондонским клубом контракт, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в мюнхенский клуб.
Обновлено в 07:35