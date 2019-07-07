Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»РИА Новости вчера в 19:59

Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения "Азов" из-за идеологических разногласий. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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Украинский солдат расстрелял националистов из «Азова» в Донбассе

URA.Ruвчера в 22:46

В ЛНР рассказали о расстреле бойцов «Азова» украинским военным

RT на русскомвчера в 21:35

ВСУ понесли очередные небоевые потери в Донбассе

ИА Новороссиявчера в 08:51

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Вести.Ruвчера в 21:04

Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

Газета.Ruвчера в 20:33

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

РИА Новостивчера в 19:59

В ЛНР сообщили о расстреле националистов из «Азова» украинским военным

РБКвчера в 21:14
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Калифорнии

Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
Обновлено 05 июля в 23:45
Экономика

Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей

Свыше 42,4 тысяч медиков получили вознаграждения за услуги предприятиям, производящим медикаменты Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено 05 июля в 07:23
Культура

Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки

По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу

Обновлено вчера в 18:16
Политика

Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Собчак допустила 8 ошибок в семи предложениях

Обновлено вчера в 20:58
Единоборства

Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239

На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Угольное оборудование загорелось ночью в Кемерове

В ночь с 6 на 7 июля в Кемерове произошел пожар. Горела система для производства угля. Инцидент произошел на улице 2-ой участок АТЗ.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией

Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

Обновлено вчера в 10:55
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов

Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено вчера в 18:15
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол

Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили

Фолы не свистели, пенальти не ставили.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Пушков отреагировал на предложение генсека НАТО по ДРСМД

Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который назвал отказ Российской Федерации от ракет 9М729 условием «спасения» Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Миллиардера арестовали за торговлю детьми

Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Отчим годами держал 11-летнего пасынка в сарае и запытал его до смерти

В Австралии в штате Новый Южный Уэльс мужчина на протяжении семи лет держал пасынка в сарае.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Культура

Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Авто

Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
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