Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в ДонбассеLenta.ru вчера в 22:15
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:21, Вашингтон
Единоборства
Джонс победил Сантоса разделенным решением судей
Обновлено в 00:46
Музыка
Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки
Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.
Обновлено в 01:01
Футбол
Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»
Обновлено вчера в 08:13
Культура
Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта
В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Как не допустить ошибок при покупке велосипеда
«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено 05 июля в 05:43
Происшествия
На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы
В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге
В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова ждет ребенка
Девушка поблагодарила коллег и друзей за поддержку ее event-агенства, а также поведала подписчикам, что готова открыть новую главу своей жизни и уйти в декретный отпуск.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено вчера в 10:55
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Музыка
Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе
Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 13:52
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено 05 июля в 09:30
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено вчера в 14:35
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Наука
ВИЧ удалили из генома инфицированных мышей
Ученые успешно стерли вирус у 23 «очеловеченных» мышей — выведенных для воспроизведения человеческих Т-клеток, восприимчивых к ВИЧ.
Обновлено 04 июля в 10:48
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов
В Санкт-Петербурге кандидатам от оппозиционных партий отказывают в участии в муниципальных выборах.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре
Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года.
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Космос
Аппаратура Джеймса Уэбба помогает офтальмологам с помощью LASIK Tech
Согласно заявлению NASA, офтальмологи теперь используют эту технологию для улучшения зрения человека.
Обновлено вчера в 15:11
Космос
Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов
Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.
Обновлено в 00:32
Общество
«Жёлтые жилеты» провели митинги во Франции
В субботу, 6 июля, «жёлтые жилеты» провели во Франции 34-ю акцию протеста.
Обновлено вчера в 06:18