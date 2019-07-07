Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»РИА Новости 19:59
Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения "Азов" из-за идеологических разногласий. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.
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Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани
По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение
В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
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Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
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Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".
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Легендарный певец Стиви Уандер объявил на своём концерте в лондонском Гайд-парке, что готовится к операции по трансплантации, назначенной на сентябрь.
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Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
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Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»
Тео Эрнандес перешел из "Реала" в "Милан", сообщает официальный сайт мадридцев.
Обновлено в 13:10
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Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией
Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
Обновлено в 09:46
Происшествия
У челябинского экстремиста дома обнаружили целый арсенал оружия
Правоохранители дома у двадцатипятилетнего жителя Усть-Катава нашли огнестрельное и холодное оружие, патроны разного калибра, а также различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья.
Обновлено в 06:47
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone
В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.
Обновлено в 21:07
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях
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Культура
В новой серии «Простоквашино» Матроскин стал «мартовским котом»
Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".
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Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
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Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено в 19:31
Общество
Волгоградскую область настигло маловодье
Накануне, в Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья.
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Авто
Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России
Кроссовер Renault Duster, представленный в Европе под румынским брендом Dacia, скоро получит новую версию – в кузове пикап.
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Жителей Центральной России предупредили об усилении ветра
Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
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Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
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