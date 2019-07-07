Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»РИА Новости 19:59

Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения "Азов" из-за идеологических разногласий. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

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В ЛНР сообщили о расстреле националистов из «Азова» украинским военным

РБК21:14

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

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News.ru20:52

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В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

РИА Новости19:59

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