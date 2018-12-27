Политика
Полпред Киева Евгений Марчук сообщил, что подгруппа по безопасности Контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовала условия новогоднего перемирия, передает РИА "Новости". По его словам, действие перемирия начнется завтра, 28 декабря, с 00.00 часов.
Газета.Ru09:00
Оценить
Контактная группа поддержала решение рабочей группы по вопросам безопасности, подтвердила готовность сторон конфликта на Донбассе обеспечить устойчивое и бессрочное прекращение огня с 01.01 по московскому времени 29 декабря 2018 года.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Названы предельные показатели скорости ракетного комплекса «Авангард»
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» в ходе контрольных испытаний существенно превысил ранее обнародованные показатели скорости, достигнув отметки 27 Махов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Политика
В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Обновлено в 15:14
Политика
Путин встретился с солистами Большого театра после балета «Щелкунчик»
Путин отметил, что балет «Щелкунчик», который был показан в этот четверг на сцене Большого театра, давно стал символом Нового года и Рождества.
Обновлено в 14:41
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Культура
Песков «сбежал с работы» ради шоу Навки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ради премьерного показа шоу своей жены — фигуристки Татьяны Навки — сбежал с работы.
Обновлено в 15:08
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет
Обновлено в 09:38
Энергетика
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%
Обновлено вчера в 13:30
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Вокзал в Страсбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва
Как отмечается, сотрудники полиции проверяют здание вокзала. Ранее сообщалось, что в США из-за угрозы взрыва эвакуировали здание Facebook.
Обновлено в 14:57
Общество
Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность
Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
Хоккей
Хоккеист Савелий Ольшанский сыграет на молодежном чемпионате мира
В канадских Ванкувере и Виктории стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель
Обновлено в 01:09
Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Финляндии по запросу США задержали россиянку
Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Американские СМИ отреагировали на испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 11:47
Экономика
В Минтрансе рассказали об экономии России от Крымского моста
В Минтрансе подсчитали, сколько будут экономить российские автомобилисты, благодаря мосту через Керченский пролив, а также, к какому году он окупится, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:05
Спорт
Глава РУСАДА: российский спорт может оказаться в изоляции
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, если агентство лишится статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, это приведет к спортивной самоизоляции России.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Суд назначил штраф за недонесение о подготовке теракта в Петербурге
Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова, который знал о готовящемся теракте в Казанском соборе, но не сообщил в правоохранительные органы, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
Обновлено в 13:15
Политика
Песков рассказал о новогоднем обращении Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил вечером в четверг журналистам, что не ожидает неожиданностей в этом году от новогоднего обращения Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Энергетика
Сечин пояснил ситуацию с ценами на бензин в 2019 году
Стоит напомнить, что глава государства Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что не допустит резкого повышения цен на топливо в 2019 году.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации
В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23
Футбол
Месси считает, что «Ювентус» стал лучше после прихода Роналду
Обновлено в 13:57