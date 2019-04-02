В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»RT на русском 17:07

Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…

В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма». О её гибели в своём Facebook написал украинский лидер Пётр Порошенко.

В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.

Футбол Глава УЕФА Чеферин призывает останавливать матчи в случае проявления расизма Ранее УЕФА начал расследование по поводу возможного проявления расизма в матчах 1/8 финала Лиги Европы между украинским "Динамо" и английским "Челси" и отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между командами Черногории и Англии.

Наука В NASA разработали крыло нового типа Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.

Политика В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

Здоровье Минздрав считает, что прививки не могут стать причиной аутизма Минздрав опроверг получившее распространение мнение о том, что вакцинация может явиться причиной аутизма у детей.

Общество «Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.

Политика WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.

Происшествия В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Политика Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Общество К бронекатеру на набережной скоро ограничат доступ (фото) Бронекатер на пьедестале расположен на пересечении улицы Краснофлотской и переулка Святителя Иннокентия в квартале № 30 Благовещенска.

Шоу-бизнес Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире В своем Instagram скандальный артист порассуждал, почему "в России живут самые злые люди в мире".

Политика Шувалов рассказал Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики Глава ВЭБ Игорь Шувалов доложил президенту Владимиру Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram «Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.