Армия и оружие
В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»RT на русском 17:07
В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма». О её гибели в своём Facebook написал украинский лидер Пётр Порошенко.
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Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…
— Петр Порошенко, президент УкраиныРидус 15:56
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Порошенко погоревал из-за убитой ополченцами Донбасса украинской карательницы «Ведьмы»
Московский Комсомолец13:46
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
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