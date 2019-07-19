Происшествия
В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона «Айдар»Российская газета вчера в 16:00
Грузовик с бойцами добровольческого батальона "Айдар" (запрещен в России) подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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с чего всё началось
Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.РИА Новостивчера в 13:42
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