Политика

В Донбассе открестились от поддержки плана МедведчукаLenta.ru 11:22

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
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Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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