Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана МедведчукаLenta.ru 11:22
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
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