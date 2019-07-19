Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана МедведчукаLenta.ru 11:22
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Общество
Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью
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Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Обновленный Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый мотор
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Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
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Обновлено в 13:25
Энергетика
Польша заявила России претензии из-за грязной нефти
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Два месяца назад общественность потрясла новость о распаде одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 03:57
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Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
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Религия
Патриарх Кирилл назначил первого викария
"Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:57
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское топливо
«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Люди пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево
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Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Игры
Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Атакой на Крым и Донбасс Киев приговорит украинскую армию
Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение, если армии будет отдан приказ атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или Крым.
Обновлено в 11:35
Теннис
Кербер объявила о прекращении сотрудничества с тренером Шуттлером
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, трехкратная победительница турниров Большого шлема, объявила о прекращении сотрудничества с тренером Райнером Шуттлером, под руководством которого она занималась с ноября 2018 года.
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На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Футбол
Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022
Бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Стэна Коллимора попросили критиковать чемпионат мира в Катаре 2022 года.
Обновлено в 06:30
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51