Политика

В Донбассе открестились от поддержки плана МедведчукаLenta.ru 11:22

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Пушилин опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Взгляд.ру12:01

Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Московский Комсомолец13:16

МОЛНИЯ: Глава ДНР опроверг заявление Медведчука

Rusvesna.su09:20

В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука

Lenta.ru11:22

ДНР и ЛНР опираются не на план Медведчука, а на Минские соглашения — Пушилин

Украина.ру09:51

Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи

Новостной фронт09:28

Донбасс открестился от плана Медведчука

Телеканал 360°13:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Обновлено в 06:27
Общество

Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", стройку планируют завершить в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 10:55
Политика

Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин назвал «неразберихой» организацию помощи в Иркутской области

Обновлено в 05:45
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Авто

Обновленный Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый мотор

Самая большая версия седана получит усовершенствованный 6,2-литровый двигатель, мощность которого 640 лошадиных сил.
Обновлено в 13:29
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено в 12:24
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.
Обновлено в 13:25
Энергетика

Польша заявила России претензии из-за грязной нефти

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" российской стороне.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам

Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Роза Сябитова пообещала подобрать Ирине Шейк олигарха из Подмосковья

Два месяца назад общественность потрясла новость о распаде одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 03:57
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Религия

Патриарх Кирилл назначил первого викария

"Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:57
Футбол

Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское топливо

«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой

Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Люди пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета рейса Москва – Ереван. Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, в Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Игры

Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO

Обновлено в 11:43
Политика

Зеленский уволил 11 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Атакой на Крым и Донбасс Киев приговорит украинскую армию

Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение, если армии будет отдан приказ атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или Крым.
Обновлено в 11:35
Теннис

Кербер объявила о прекращении сотрудничества с тренером Шуттлером

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, трехкратная победительница турниров Большого шлема, объявила о прекращении сотрудничества с тренером Райнером Шуттлером, под руководством которого она занималась с ноября 2018 года.
Обновлено в 12:31
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Футбол

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

Бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Стэна Коллимора попросили критиковать чемпионат мира в Катаре 2022 года.
Обновлено в 06:30
Спорт

Товарищеский матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменен

Обновлено в 09:57
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
ещё по теме
Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное