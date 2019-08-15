Политика
В Донбассе назвали число получивших гражданство РоссииМосковский Комсомолец 07:14
За получением российского гражданства обратились более 60 тысяч жителей Донбасса. Такие цифры озвучила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства России
Rambler News Service06:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:50, Ашберн
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Пилот посадил в поле самолет с отказавшим двигателем
В Московской области на кукурузном поле совершил экстренную посадку Airbus A-321, у которого отказал правый двигатель.
Обновлено в 05:35
Здоровье
Газетный лист «расскажет» о здоровье почек
Здоровью всех органов стоит уделять больше внимания, особенно здоровью почек, ведь не зря их называют «фильтром» организма, так как их функция – фильтрация крови и очистка ее от мусора.
Обновлено в 19:51
Футбол
АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей
Руководство КНДР не намерено продолжать какие-либо переговоры с южнокорейской стороной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 20:10
Футбол
«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» Кинга
Недавно состав "Лестера" пополнил полузащитник "Сампдории" Деннис Прат.
Обновлено в 19:04
Футбол
Сергей Юран: «У Бакаева есть потенциальчик. Но пока не делайте из него звезду»
Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что у полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева есть потенциал.
Обновлено в 20:00
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса»
Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 20:41
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Общество
Июль 2019 года стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений
Прошедший июль оказался самым теплым месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.
Обновлено в 17:10
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Футбол
Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги Европы
Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав».
Обновлено в 14:25
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Технологии
Геоданные со спутников начнут продавать в России
Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.
Обновлено в 19:02
Финансы
Впервые с первого апреля курс евро превысил 74 рубля
Впервые с первого апреля на Московской бирже курс евро превысил 74 рубля.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
Обновлено в 19:32
Общество
Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Наука
Ученые обнаружили ген, отвечающий за старение
Обновлено в 01:32
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15