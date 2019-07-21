Происшествия

В Донбассе на мине подорвались два украинских силовикаВзгляд.ру 05:25

Вблизи населенного пункта Счастье в Донбассе в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба так называемой операции объединенных сил (ООС), которую проводят вооруженные силы Украины.
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В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика

Взгляд.ру05:25

Солдаты ВСУ подорвались на мине после начала перемирия в Донбассе

Московский Комсомолец06:55

Украинские военные подорвались у Счастья

Газета.Ru04:40

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

Lenta.ru05:36

Двое украинских военных погибли недалеко от Счастья

РЕН ТВ05:16

В штабе сообщили о гибели двух украинских военных недалеко от Счастья

РБК05:06

Двое украинских военных погибли под Счастьем

Ридус06:06
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Политика

В Совфеде оценили откровенность Зеленского о будущем премьер-министре

Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
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Происшествия

Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя

Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут.
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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
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Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»

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С одной стороны, рад, что ушли от поражения, а, с другой - могли ведь и победить. Жаль, что на полную катушку включились только в концовке.
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Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

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Обновлено вчера в 05:33
Политика

Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику Украины

Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии

В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о сбитом в Триполи правительственном беспилотнике

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила беспилотник турецкого производства в районе Триполи.
Обновлено в 09:53
Автоспорт

В «Ред Булле» сообщили о кредите доверия для Гасли

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что в австрийской конюшне готовы оказать поддержку пилоту команды Пьеру Гасли в непростой период.
Обновлено в 12:53
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Обновлено в 11:32
Общество

Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева

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Обновлено в 07:14
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«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове

Обновлено в 11:55
Наука

Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью

В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

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Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Происшествия

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Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
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Происшествия

Найдено «кладбище» Boeing 737 MAX

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Авто

Bosch выпустил обучающее видео по обслуживанию тормозной системы

Компания Robert Bosch GmbH опубликовала видеоролик, в котором осветила наиболее популярные вопросы, касающиеся обслуживания тормозных механизмов.
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Происшествия

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В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
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Армия и оружие

Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана

Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
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Политика

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил о желании заключить мирный договор с Россией во время своего премьерского срока, который окончится в 2021 году.
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Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Политика

Член Мосгоризбиркома ответил на ультиматум Навального

Обновлено вчера в 11:47
Политика

Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Обновлено в 09:59
Общество

Названы самые невостребованные в России профессии

Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.
Обновлено 19 июля в 23:27
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Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

Обновлено 19 июля в 08:25
Политика

Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
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