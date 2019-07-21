Происшествия
В Донбассе на мине подорвались два украинских силовикаВзгляд.ру 05:25
Вблизи населенного пункта Счастье в Донбассе в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба так называемой операции объединенных сил (ООС), которую проводят вооруженные силы Украины.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Политика
В Совфеде оценили откровенность Зеленского о будущем премьер-министре
Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя
Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут.
Обновлено в 07:39
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Космос
Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»
Исследователи космоса уточняют, что слова Мессинга: "Человечество должно пережить два рассвета и два падения", — и это трудно осознать без знаний астрономии.
Обновлено в 11:00
Футбол
Попов: «Жаль, что на полную катушку включились только в концовке»
С одной стороны, рад, что ушли от поражения, а, с другой - могли ведь и победить. Жаль, что на полную катушку включились только в концовке.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Огонь подходил домам: серьёзный пожар в Новоорском районе
На место ЧП выехал врио губернатора Оренбургской области. и Как сообщает пресс-служба администрации Орска, в связи с природным пожаром в Новоорском районе существует угроза задымления нашего города.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику Украины
Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии
В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила о сбитом в Триполи правительственном беспилотнике
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила беспилотник турецкого производства в районе Триполи.
Обновлено в 09:53
Автоспорт
В «Ред Булле» сообщили о кредите доверия для Гасли
Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что в австрийской конюшне готовы оказать поддержку пилоту команды Пьеру Гасли в непростой период.
Обновлено в 12:53
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Общество
Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева
20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»
Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Найдено «кладбище» Boeing 737 MAX
Пассажирские самолеты Boeing 737 MAX, на которых временно запрещено летать, не утилизируют.
Обновлено вчера в 12:21
Авто
Bosch выпустил обучающее видео по обслуживанию тормозной системы
Компания Robert Bosch GmbH опубликовала видеоролик, в котором осветила наиболее популярные вопросы, касающиеся обслуживания тормозных механизмов.
Обновлено 19 июля в 08:38
Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана
Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
Обновлено в 06:29
Политика
Абэ заявил о желании заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил о желании заключить мирный договор с Россией во время своего премьерского срока, который окончится в 2021 году.
Обновлено в 10:16
Политика
Член Мосгоризбиркома ответил на ультиматум Навального
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Общество
Названы самые невостребованные в России профессии
Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.
Обновлено 19 июля в 23:27
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
Обновлено 19 июля в 08:25
Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13