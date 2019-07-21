Происшествия
В Донбассе на мине подорвались два украинских силовикаВзгляд.ру 05:25
Вблизи населенного пункта Счастье в Донбассе в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба так называемой операции объединенных сил (ООС), которую проводят вооруженные силы Украины.
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