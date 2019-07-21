Происшествия

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирияLenta.ru 05:36

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей.
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В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика

Взгляд.ру05:25

Солдаты ВСУ подорвались на мине после начала перемирия в Донбассе

Московский Комсомолец06:55

Двое украинских военных погибли под Счастьем

Ридус06:06

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

Lenta.ru05:36

Двое украинских военных погибли недалеко от Счастья

РЕН ТВ05:16

В штабе сообщили о гибели двух украинских военных недалеко от Счастья

РБК05:06

Украинские военные подорвались у Счастья

Газета.Ru04:40
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Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Политика

Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду

Обновлено в 07:39
Политика

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

Обновлено в 05:29
Транспорт

Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре

Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Футбол

Новичок «Локомотива» Мурило рассказал о разговоре с Семиным

Обновлено в 08:04
Религия

Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Обновлено в 05:53
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 22:31
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Политика

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Экономика

Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары

Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, но экономика РФ, по его мнению, готова к ним гораздо лучше, чем в 2014 г.
Обновлено в 09:41
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Кино

«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»

Обновлено в 07:53
Единоборства

40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Футбол

В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове

Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Политика

Российский фонд пояснил, почему не афишировал инцидент в Ливии

Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 07:42
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Политика

Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине

На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.
Обновлено в 07:46
Религия

Тверской губернатор передал РПЦ мощи святого покровителя Торжка

Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал Русской православной церкви мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка, которые будут храниться в местном Борисоглебском монастыре - старейшем на территории России.
Обновлено в 08:10
Политика

Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы

Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Космос

Итальянский астронавт собрался сыграть диджей-сет из космоса

Итальянский астронавт Лука Пармитано записал музыкальный сет вместе с диджеем Le Shuuk, который 20 июня будет транслироваться во время выхода в открытый космос.
Обновлено вчера в 09:16
Авто

От каких факторов зависит интрига гонки?

Стоит упомянуть ещё об одном факторе, влияющем на интригу гонок.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

ВСУ нанесли удар по Первомайску

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на глухонемых в метро

В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Москве у безработного отняли рюкзак с почти 5 млн рублей

Двое неизвестных на северо-востоке Москвы открыто похитили у безработного мужчины рюкзак с 4,8 млн рублей.
Обновлено в 07:36
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
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