Вблизи населенного пункта Счастье в Донбассе в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба так называемой операции объединенных сил (ООС), которую проводят вооруженные силы Украины.

В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика

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