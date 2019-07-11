Происшествия

В Домодедове за взятки схвачены десять таможенниковВести.Ru 07:44

Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы. Ранее они были задержаны по подозрению в получении крупных взяток.
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Сотрудники Домодедовской и Внуковской таможен задержаны по делу о взятках

РИА Новости08:23

Стало известно, как задержанные в Домодедово таможенники брали взятки

РЕН ТВ07:34

В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни

ТАСС07:04

Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки

Интерфакс07:46

В Домодедово задержали сотрудников таможни

РБК07:10

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

Ведомости06:16

За взятку задержаны 10 сотрудников таможни «Домодедово»

Московский Комсомолец05:16
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