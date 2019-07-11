Происшествия
В Домодедове за взятки схвачены десять таможенниковВести.Ru 07:44
Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы. Ранее они были задержаны по подозрению в получении крупных взяток.
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