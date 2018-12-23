Airbus A321, вылетевший в воскресенье из Москвы в Сочи, был вынужден вернуться в Домодедово из-за отказа первого двигателя. Он выключился на высоте три тысячи метров.

В Домодедово вернулся авиалайнер с отказавшим двигателем

Происшествия Происшествия Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность

Происшествия Происшествия В Москве задержали автора «Дневника хача» В центре Москвы задержан создатель ютьюб-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Происшествия Происшествия Число жертв цунами в Индонезии достигло 222 Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.

Происшествия Происшествия Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани

Происшествия Происшествия Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу, сообщает РИА Новости.

Происшествия Происшествия На востоке Москвы из горящей квартиры спасли пять человек На востоке Москвы в квартире жилого многоэтажного дома вспыхнул пожар.

Происшествия Происшествия При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент

Происшествия Происшествия В Самарской области при взрыве газа пострадали трое подростков Трое подростков пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Самарской области, сообщила в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Происшествия Происшествия В Петербурге горит производственное здание

Происшествия Происшествия Режиссер «Зеленого слоника» пострадала в ДТП в Москве Российский режиссер и сценарист Светлана Баскова, наиболее известная как создатель фильмов "Зеленый слоник" и "Пять бутылок водки", пострадала при ДТП в Москве.

Происшествия Происшествия В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.

Происшествия Происшествия На Шпицбергене россиянина заподозрили в ограблении банка Ранее СМИ сообщили со ссылкой на сайт губернатора архипелага Шпицбергена, что утром 21 декабря 29-летний гражданин России с винтовкой проник в здание банка Sparebank 1 в Лонгиербюене и похитил 70 тыс. норвежских крон.

Происшествия Происшествия Снегоход провалился под лед в Кузбассе

Происшествия Происшествия Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком