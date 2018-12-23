Происшествия

В Домодедово вернулся авиалайнер с отказавшим двигателем
Вести.Ru
08:35

Airbus A321, вылетевший в воскресенье из Москвы в Сочи, был вынужден вернуться в Домодедово из-за отказа первого двигателя. Он выключился на высоте три тысячи метров.
Вести.Ru08:35

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