Происшествия

Самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя
Коммерсантъ
07:53

Вылетевший из аэропорта Домодедово в Сочи пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за отказа двигателя. Как рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолет А321 neo направлялся в Сочи, на борту находилось около двух сотен пассажиров.
Коммерсантъ07:53

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