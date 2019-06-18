Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолетаРБК 14:46
Самолет авиакомпании S7, на котором Филипп Киркоров возвращался из Болгарии, совершил посадку в штатном режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово в ответ на заявление Киркорова о ЧП с его лайнером.
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Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский исключил дефолт на Украине
Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Финансы
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
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Авто
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Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
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Общество
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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Финансы
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Политика
МВД призвало провести ревизию ПДД
МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Музыка
Номинант «Грэмми» Кристиан Скотт выступит на «Джазовых сезонах»
Знаменитый трубач, номинант премии «Грэмми» Кристиан Скотт станет хедлайнером пятого фестиваля «Джазовые сезоны», который пройдет 6-7 июля в подмосковных Ленинских горках.
Обновлено в 12:23
Экономика
Медведев предложил увеличить детские пособия
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Политика
Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США
"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники", - сказал Волкер.
Обновлено в 18:36
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Политика
Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси
Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Интернет
Facebook запускает собственную криптовалюту
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено в 13:31
Общество
Российские it-специалисты больше не спешат уезжать за рубеж
Российские таланты больше сфокусированы на работе, чем их коллеги из других стран: российские цифровые эксперты не стремятся к поиску оптимального баланса между занятостью и личной жизнью и признают финансовую компенсацию и интересную работу основными критериями при выборе работодателя.
Обновлено в 18:00
Технологии
Пиратам выдачи не будет
Правообладатели предложили наказывать сайты с нелегальным контентом полным удалением их доменных имен из поисковой выдачи.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Жителям России позволили регистрировать излишки земли
Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:25
Гаджеты
Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием
В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Общество
Курортный сбор могут распространить на частный сектор
Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
Наука
Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления
Обновлено вчера в 02:25