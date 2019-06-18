Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолетаРБК 14:46
О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец. По словам Киркорова, его лайнер резко приземлился, после чего резко оторвался от земли и ушел на второй заход.
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Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Технологии
Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки
Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено в 15:39
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Электричка сбила пешехода на Рижском направлении
Интервалы движения электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличены из-за инцидента с пешеходом. попавшим под поезд.
Обновлено в 14:04
Общество
Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора
Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:38
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Продюсер Лободы Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова.
Обновлено вчера в 05:56
Экономика
Запасы отечественного риса могут закончиться к началу августа
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», - говорится в пресс-релизе организации.
Обновлено в 14:31
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02
Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Политика
Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины
Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Барселону»
Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
Обновлено в 14:42
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай введения санкций
Глава МИД России Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.
Обновлено в 15:36
Авто
Европейский авторынок в мае прекратил падение
Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей, после 8-месячного падения, ситуация на европейском авторынке стабилизировалась, по большому счету благодаря Центральной Европе, где отмечается увеличение продаж на 6,2%. Всего, за пять месяцев объем продаж в Европе составил 6 935 028 автомобилей, что на 2% ниже прошлогоднего результата.
Обновлено в 04:58
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31