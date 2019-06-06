Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолетРИА Новости 08:11

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.
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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.
РИА Новости08:11

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Резервный борт «Уральских авиалиний» вылетел из Домодедово в Бордо

Агентство Москва10:51

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово

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Интерфакс08:50

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RT на русском08:39

Источник: Airbus A320 вернулся в Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси

ТАСС08:27

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

РИА Новости08:11

В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет

РБК08:46
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