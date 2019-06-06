Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолетРИА Новости 08:11

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.
РИА Новости08:11

Подробнее о событии

Резервный борт «Уральских авиалиний» вылетел из Домодедово в Бордо

Агентство Москва10:51

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

РИА Новости08:11

В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет

РБК08:46

СМИ сообщили об экстренной посадке в Домодедове Airbus А-320

RT на русском08:39

Источник: Airbus A320 вернулся в Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси

ТАСС08:27

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово

Вести Подмосковья09:41

Самолет Москва-Бордо «Уральских авиалиний» вернулся в Домодедово из-за технических проблем

Интерфакс08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Происшествия

Панкратов-Черный попал в больницу

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

США испытали гиперзвуковую электропушку

Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.
Обновлено в 04:08
Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

Обновлено в 07:52
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

Обновлено в 12:16
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Кино

Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен»

Общественная организация "Российская ЛГБТ-сеть" призывала бойкотировать урезанную версию фильма "Рокетмен" про певца Элтона Джона.
Обновлено в 09:42
Наука

Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Политика

Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
Обновлено в 11:41
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Игры

Metro: Exodus будет доступна в Microsoft Store с 9 июня

Компания Microsoft открыла страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
Обновлено в 03:48
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Общество

В Сербии объявили режим стихийного бедствия

«Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:29
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Мать Тимати объявила конкурс на имя наследника Black Star

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова предложила россиянам выбрать имя будущего наследника музыканта.
Обновлено в 08:16
Наука

Ученые: собаки «заражаются» стрессом от хозяев

Обновлено в 11:46
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Экономика

Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров

РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Религия

Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах

Обновлено в 06:58
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера

Обновлено в 11:56
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Броневнедорожники «Тайфун-К» приняли участие в учениях в Туве

В создании броневнедорожников приняли участие более 120 российских предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, КамАЗ и Ярославский моторный завод.
Обновлено в 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное