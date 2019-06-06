В Домодедово экстренно сел пассажирский самолетРИА Новости 08:11

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

с чего всё началось

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.

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