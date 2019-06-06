Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолетРИА Новости 08:11
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.
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Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.РИА Новости08:11
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