В Доме кино прощаются с Алексеем БулдаковымВести.Ru 04:31

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

Происшествия Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.

Общество Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Наука Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Происшествия Суд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщила пресс-служба суда.

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Политика RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как сын убирается во дворе их дома Оказалось, мальчик прекрасно умеет собирать опавшую листву, которая сохранилась во дворе после того, как растаял снег.

Шоу-бизнес Кети Топурия снова встречается с Гуфом Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.

Транспорт Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Политика Порошенко настаивает на дебатах в «Олимпийском» 14 апреля Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко настаивает на проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский" со своим конкурентом на выборах Владимиром Зеленским 14 апреля, а не 19-го, как предложил последний.

Энергетика Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.

Авто В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000 Житель Майами решил произвести переделку модели Lada-1200, которую мы знаем как ВАЗ-2102.

Энергетика Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.

Авто АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.

Происшествия Памятник УПА в Харькове забросали мусором Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева показала фото за день до родов Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.

Финансы Сбербанк: курс доллара к рублю скоро вернется в диапазон 64-65 «Справедливым» курсом доллара к рублю Сбербанк считает диапазон 64-65, и полагает, что пара вернется в него в случае сохранения благоприятного внешнего фона.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Политика Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.

Происшествия В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Политика В конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.