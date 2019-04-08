Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем БулдаковымВести.Ru 04:31

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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Аплодисментами и криками «Браво» в Москве простились с Алексеем Булдаковым

РИА Новости13:42

Коллеги о Булдакове: Он был отдельным явлением русского духа

МИР 2412:43

Народного артиста РФ Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Вечерняя Москва08:27

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

RT на русском08:59

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Говорит Москва09:27

В Москве простились с Алексеем Булдаковым

ТАСС08:08

В московском Доме кино простились с Алексеем Булдаковым

Эхо Москвы07:07
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Футбол

Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Транспорт

Военные инспекторы начнут охоту за водителями

Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Авто

Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями

Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.
Обновлено в 05:51
Политика

Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Наука

Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Энергетика

«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета

СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове

Во дворах и помещениях двух аварийных домов в Саратове найдены медицинские отходы и медкарты пациентов одного из учреждений здравоохранения.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой

Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Наука

Продолжительность и качество сна могут быть обусловлены генами

Исследование, инициированное Эксетерским университетом, и проведенное международной командой ученых, представило данные о существующей связи между генетическим кодом человека и его ночным отдыхом - качеством и продолжительностью сна.
Обновлено 06 апреля в 07:00
Происшествия

Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 07:51
Происшествия

СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Футбол

«Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн

Ранее сообщалось, что Азар отказался продлить контракт с «Челси» и заявил о желании перейти в «Реал».
Обновлено в 04:44
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

Обновлено в 13:16
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Общество

Суд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову

Обновлено в 05:35
Общество

Ночные заморозки и снег ожидаются в Подмосковье в конце недели

Температура воздуха в Московской области в пятницу и выходные дни местами будет опускаться до отрицательных значений, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Обновлено в 13:35
Авто

В России начали продавать дизельный седан Audi A8

Минимальная стоимость дизельного Audi A8 составляет 6 150 000 рублей.
Обновлено в 05:09
Экономика

Золотовалютные резервы России достигли максимума за пять лет

В России золотовалютные резервы (ЗВР) достигли 487,8 миллиарда долларов, это максимум за последние пять лет.
Обновлено в 14:27
Политика

Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским

Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
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Алексей Булдаков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
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