В Доме кино прощаются с Алексеем БулдаковымВести.Ru 04:31

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

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