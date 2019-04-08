Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем БулдаковымВести.Ru 04:31
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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