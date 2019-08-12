Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о состоянии вратаря команды Антона Шунина, который получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

В «Динамо» рассказали о состоянии получившего травму Шунина

Спорт день за днем

Общество Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.

Происшествия Tesla начала расследование после ДТП на МКАД Компания Tesla проведет внутреннее расследование после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве.

Экономика Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.

Наука К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.

Политика В базу «Миротворца» попал представитель миссии ОБСЕ в Донбассе Россиянин Николай Алексеев, который является представителем миссии ОБСЕ в Донбассе, попал в базу украинского сайта "Миротворец".

Финансы ING указывает на повышенный риск укрепления доллара до 67 рублей До конца третьего квартала ожидается повышение изменчивости курса рубля по отношению к доллару, при этом риски для диапазона 63 — 67 рублей за единицу американской валюты смещены в сторону достижения его верхней границы.

Политика Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства» Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.

Политика В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Футбол «Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Политика Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов упрекнул рэпера Оксимирона (Oxxxymiron), прожившего большую часть жизни за границей, в участии в протестной акции в Москве.

Политика Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым Посольство США на Украине высказалось по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Шоу-бизнес Лопырева поделилась историей романтических свиданий с Булатовым 36-летняя Виктория Лопырева делает все для того, чтобы ее жизнь с Игорем Булатовым напоминала сказку.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Общество 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке В Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, которые проявляют агрессию, был временно закрыт туристический маршрут на реке Хакыцин.