Футбол
В «Динамо» рассказали о состоянии получившего травму ШунинаRT на русском 08:10
|10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
|13′
Жоаозиньо
|27′
|35′
Магомед Оздоев
|39′
Сердар Азмун
|46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
|46′
Кирилл Панченко
|57′
|59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
|60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
|64′
|64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
|69′
Артур Юсупов
|80′
|88′
Магомед Оздоев
|90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
20
Грулев
6
Юсупов
9
Н`Жи
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
5
Барриос
27
Оздоев
8
Малком
10
Ригони
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о состоянии вратаря команды Антона Шунина, который получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
ИБ-исследователь обнаружил уязвимость в смартфонах, позволяющую злоумышленникам превратить гаджет в некое звуковое оружие - хакер может подключиться к устройству и заставить его проигрывать звуки на разных частотах, представляющие опасность для здоровья человека.
Обновлено в 12:14
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Общество
19 лет назад затонула подводная лодка «Курск»
10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Специалисты назвали симптомы заражения паразитами
12.08.2019 Врачи предупреждают, что паразиты способны мгновенно проникать в организм, а источниками инфицирования могут стать животные и немытые овощи и фрукты.
Обновлено в 10:38
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Футбол
«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано
По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
Обновлено в 12:13
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Политика
Джонсон и Трамп обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Дональдом Трампом реализацию Brexit и экономические вопросы.
Обновлено в 10:52
Кино
Стартовали съемки полнометражной версии «Реальных пацанов»
Стартовали съемки полнометражной версии "Реальных пацанов" Дата премьеры полнометражного фильма "Реальные пацаны" пока не называется.
Обновлено в 06:29
Музыка
Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку
На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно подписать Эриксена
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Останки двух человек обнаружила экспедиция РВИО в урочище Сандармох
Останки двух человек обнаружила экспедиция российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Политика
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге
Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Политика
Представителя миссии ОБСЕ в Донбассе внесли в базу данных «Миротворца»
Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе, россиянин Николай Алексеев, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Обновлено в 11:01