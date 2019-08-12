Футбол

В «Динамо» рассказали о состоянии получившего травму ШунинаRT на русском 08:10

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 10 августа
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о состоянии вратаря команды Антона Шунина, который получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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