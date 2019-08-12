Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о состоянии вратаря команды Антона Шунина, который получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

В «Динамо» рассказали о состоянии получившего травму Шунина

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