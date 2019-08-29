Футбол

Soccer.ruSoccer.ruВ «Динамо» перейдет шведский полузащитник «Дженоа»

В Италии сообщили, что в ближайшее время центральный полузащитник "Дженоа" Оскар Хильемарк перейдет в московское "Динамо". Уже сегодня 27-летний шведский футболист пройдет медобследование.
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Шведский полузащитник сменит «Дженоа» на «Динамо»

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Газета.Ruвчера в 08:20

СМИ: «Динамо» приобретет у «Дженоа» шведа Хильемарка за 500 тысяч евро

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СМИ: «Динамо» купит хавбека «Дженоа» и сборной Швеции

Матч ТВвчера в 08:02
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Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

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Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

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Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе

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