Футбол
Газета.RuИгрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, российский клуб арендует шведского игрока до конца нынешнего сезона.
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Политика
Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.
RT на русском 00:48
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Футбол
Хердур Магнуссон: «Жду сентября и продолжения рубки уже осенью»
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью «СЭ» назвал причины отсутствия стабильности у команды на старте сезона.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Культура
Стало известно о сенсационных снимках мертвой Мэрилин Монро
О тайных снимках из морга, где находилось тело Мэрилин Монро, стало известно спустя 67 лет после ее смерти, сообщает The Daily Mail.
Российская газета 01:33
Гаджеты
Разноцветные чехлы для iPhone 11 уже появились в розничных магазинах
iXBT.com вчера в 10:18
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Здоровье
Россиянам рассказали о новой опасности картошки фри и чипсов
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе акриламид.
Lenta.ru 01:49
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос вчера в 10:23
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
Интерфакс-Спорт вчера в 12:57
Политика
Личная помощница Трампа ушла в отставку
Личная помощница американского президента Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
Известия вчера в 23:19
Политика
Макрон призвал Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров призвал лидера Украины Владимира Зеленского принять меры для завершения конфликта на Украине.
Газета.Ru 01:22
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Технологии
В Кронштадте запустили первую в России пилотную 5G-сеть
АиФ Санкт-Петербург вчера в 11:10
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском вчера в 05:10
Наука
Ученые оценили теорию «гей-гена»
Ученые окончательно опровергли гипотезу, согласно которой за влечение человека к людям одного с ним пола отвечает некий ген. Исследователи пришли к выводу, что сексуальное поведение обусловлено сложным сочетанием генетических факторов и влиянием окружающей среды.
VSE42 Новости 00:43
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Политика
Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»
В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru вчера в 11:33
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Здоровье
Из-за грозы больница Миасса осталась без электричества
В пятницу утром, 30 августа, из-за грозы больница №4 Миасса (Челябинская область) осталась без электроснабжения.
Урал-пресс-информ 00:00