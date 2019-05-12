Экономика
В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки»РИА Новости 07:05
Bad Habits Index показывает цену на пять банок пива и две пачки сигарет в определенном городе. По оценке банка, в 2019 году в Москве их стоимость составляет 27,8 доллара. Это немногим выше, чем в 2018 году, когда цена составляла 27,6 доллара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Здоровье
В Конго от Эболы скончались более 1200 человек
Жертвами лихорадки Эбола, вспыхнувшей в июле прошлого года в Демократической Республике Конго, стали более 1200 человек.
Обновлено в 01:18
Политика
Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге
На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии
"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Общество
В одном из районов Кубани введен режим ЧС из-за обильных осадков
Режим ЧС введен на территории Мостовского района Краснодарского края, где из-за обильных осадков подтоплены более 250 придомовых территорий и разрушено два автомобильных моста.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов»
Обновлено в 12:12
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика
Ницой ополчилась на Зеленского за русский язык на инаугурации
Как отметила писательница, на Украине живут представители множества национальностей и у каждой из них свой язык, поэтому не понятно, почему президент выбрал именно русский.
Обновлено в 09:53
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной
Обновлено в 09:21
Хоккей
Воробьев: Поражение от Швеции не имеет значения
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что поражение от Швеции в рамках Евротура первого мая не имеет значения в преддверии игры на чемпионате мира.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Кино
Финал «Игры престолов» не устроил более миллиона зрителей
Свыше миллиона человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов». Петиция в Сети набирает обороты.
Обновлено 18 мая в 22:51
Политика
Путин отказался поздравлять Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность.
Обновлено в 10:41
Общество
Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах
Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Экономика
Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза
Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Нарушение воздушного пространства: Эстония обвинила Россию
5 мая 2017 года появилось заявление эстонских ВС о том, что самолет президентской авиации России Ил-96 вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо без дипломатического разрешения.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика
Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским
Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Кино
Ален Делон получил почётную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Патриарх Кирилл пожелал Зеленскому успехов в объединении Украины
Избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины показало, что украинцы не одобрили спекуляции на религиозной теме предыдущих властей страны, искусственно создавших «новую церковь», заявил патриарх Кирилл.
Обновлено в 11:51
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима
В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана сообщили, что установили организаторов бунта в колонии строго режима в городе Вахдат неподалёку от Душанбе.
Обновлено в 08:11
Общество
Депутаты ГД вернули на доработку закон об оружии
Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев сообщил, что законопроект вернули на доработку.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31