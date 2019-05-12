Экономика
В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки»РИА Новости 07:05
Bad Habits Index показывает цену на пять банок пива и две пачки сигарет в определенном городе. По оценке банка, в 2019 году в Москве их стоимость составляет 27,8 доллара. Это немногим выше, чем в 2018 году, когда цена составляла 27,6 доллара.
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Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Обновлено в 06:41
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной
После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Транспорт
Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков
Владимир Молдавер, возглавлявший Московскую железную дорогу с ноября 2009 года, перешел на должность старшего советника генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» – главного инспектора.
Обновлено в 09:18
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Футбол
Сарри может возглавить «Ювентус» вместо Аллегри
Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси».
Обновлено в 09:39
Происшествия
Таксист сбил женщину с коляской в Петербурге
На кадрах видно, как женщина с двумя детьми добегает до середины дороги, но не останавливается на островке безопасности, а бросается на противоположную сторону, притом что практически в тот же момент светофор загорается красным.
Обновлено в 09:29
Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТ
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления
Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика
ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Авто
Новый седан Nissan Sylphy представят в июле
Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 08:30
Футбол
«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество
Принадлежащая Alphabet Inc. компания Google приостановила сотрудничество с Huawei Technologies в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:11
Политика
ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским
17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Религия
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:41
Политика
Медведев призвал «омолодить» российскую науку
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости омолодить российскую науку, в этом году доля исследователей в возрасте до 39 лет должна приблизиться к 44%, а к 2024 году составить более половины.
Обновлено в 08:54