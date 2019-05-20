Экономика

В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки»РИА Новости 07:05

Лидером по стоимости "вредных привычек" оказался австралийский Мельбурн, жители которого платят за пять банок пива и две пачки сигарет 77,8 доллара. На втором месте – норвежский Осло с 77,2 доллара, а на третьем – австралийский Сидней (76,4 доллара).
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