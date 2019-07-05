Происшествия

В День независимости США у Белого дома сожгли американский флагLenta.ru вчера в 22:48

Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
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В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости

РБКвчера в 20:56

В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг

Комсомольская правдавчера в 19:25

Флаг США сожгли на глазах у Трампа

Газета.Ruвчера в 19:49

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

RT на русскомвчера в 19:44

В Вашингтоне трех человек задержали за сожжение флага США

РИА Новостивчера в 19:39

Два человека арестованы секретной службой США за сожжение американского флага

Эхо Москвывчера в 21:08

СМИ: три человека задержаны за сожжение флага США у Белого дома в День независимости

ТАССвчера в 19:01
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:30, Вашингтон
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

День независимости США отметили авиационным парадом

По случаю Дня независимости 4 июля в Вашингтоне состоялся парад военной авиации. Открыл его президентский самолет Air Force One.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года

Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступно в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Общество

Минтруд значительно урезает список запрещенных для женщин профессий

Стоит отметить, что в признанном устаревшим списке значилось порядка 400 запрещенных для женщин профессий.
Обновлено вчера в 04:59
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Кудрин рассказал об отставании России в вопросе духовных ценностей

Россия не является лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
Футбол

Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Инструкция E1.RU: какие смертельные опасности подстерегают вашего кота в квартире

В одних квартирах вентиляционные каналы могут быть не закрыты решетками, в других просто бывают неизвестные даже для самих владельцев отдушины, расположенные под ванной, за унитазом.
Обновлено в 00:00
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Авто

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Конте: Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал

Благодаря переговорам с российским президентом Владимиром Путиным отношения РФ и Италии укрепились, дружба между странами обладает огромным потенциалом, заявил премьер Италии Джузеппе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

Обновлено вчера в 07:06
Культура

Анивский фестиваль видеороликов выходит на международный уровень

Анивский конкурс коротких видеороликов "Провинциальные сюжеты", с успехом проходящий в последние годы, в этом году будет продолжен на международном уровне.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Зенит» представил игровую форму на сезон

Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
Обновлено вчера в 07:27
Музыка

Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место

Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено 03 июля в 11:22
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Общество

Россиянам показали новые поезда без боковых полок

В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Общество

Умерла правозащитница Мальва Ланда

Обновлено вчера в 19:59
Футбол

Тите намерен покинуть сборную Бразилии по окончании Кубка Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите может покинуть свой пост после финала Кубка Америки-2019 против Перу.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено вчера в 11:13
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