Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.

В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг

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