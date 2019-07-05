Происшествия
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флагLenta.ru вчера в 22:48
Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
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В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг
Комсомольская правдавчера в 19:25
Два человека арестованы секретной службой США за сожжение американского флага
Эхо Москвывчера в 21:08
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:30, Вашингтон
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
День независимости США отметили авиационным парадом
По случаю Дня независимости 4 июля в Вашингтоне состоялся парад военной авиации. Открыл его президентский самолет Air Force One.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступно в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Общество
Минтруд значительно урезает список запрещенных для женщин профессий
Стоит отметить, что в признанном устаревшим списке значилось порядка 400 запрещенных для женщин профессий.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Кудрин рассказал об отставании России в вопросе духовных ценностей
Россия не является лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Инструкция E1.RU: какие смертельные опасности подстерегают вашего кота в квартире
В одних квартирах вентиляционные каналы могут быть не закрыты решетками, в других просто бывают неизвестные даже для самих владельцев отдушины, расположенные под ванной, за унитазом.
Обновлено в 00:00
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Конте: Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал
Благодаря переговорам с российским президентом Владимиром Путиным отношения РФ и Италии укрепились, дружба между странами обладает огромным потенциалом, заявил премьер Италии Джузеппе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено вчера в 07:06
Культура
Анивский фестиваль видеороликов выходит на международный уровень
Анивский конкурс коротких видеороликов "Провинциальные сюжеты", с успехом проходящий в последние годы, в этом году будет продолжен на международном уровне.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Зенит» представил игровую форму на сезон
Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
Обновлено вчера в 07:27
Музыка
Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место
Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено 03 июля в 11:22
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Россиянам показали новые поезда без боковых полок
В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
Тите намерен покинуть сборную Бразилии по окончании Кубка Америки
Главный тренер сборной Бразилии Тите может покинуть свой пост после финала Кубка Америки-2019 против Перу.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено вчера в 11:13