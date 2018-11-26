Экономика
Французская компания может купить липецкую О том, что Danone рассматривает возможность покупки липецкого АО "Прогресс" (крупнейший в России производитель детского питания; бренды "Фрутоняня" и "Малыш"), рассказали два источника "Ъ" в отрасли.
Коммерсантъвчера в 18:17
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Экономика
Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей
Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию ОАО РЖД и представленное 15 ноября.
Обновлено в 00:58
Экономика
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 01:05
Энергетика
Нефть Brent подросла до $59,7 за баррель после обвала на 12% за неделю
Чистые "длинные" позиции (ставки на рост цены) для Brent за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 15% - до 182,6 тыс. контрактов, минимума с января 2016 года, как раз перед тем, когда нефть опустилась ниже $30 за баррель, свидетельствуют данные биржевого оператора ICE Futures Europe.
Обновлено в 01:01
Экономика
Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей
Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 00:53
Финансы
С долгосрочных вкладов в российских банках в ноябре вывели $4,5 млрд
Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.
Обновлено в 00:45
Экономика
ВМК «Красный Октябрь» меняет владельца и защищается от банкротства
Сам бизнесмен связывает ситуацию вокруг банкротства с тем, что некие структуры пытаются «захватить контроль над активом с целью его перепродажи» — по адресу завода создано ООО «ГК "Красный Октябрь"» (ГК КО), которое, по его словам, уже пытается установить контакты с контрагентами.
Обновлено в 00:44
Финансы
Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 00:35
Экономика
Якутия получит почти 3 млрд рублей на природоохранные мероприятия
Обновлено в 00:08
Экономика
«Абрау-Дюрсо» может запустить производство шампанского в Китае
"Абрау-Дюрсо" ведет переговоры с коллегами из Китая об инвестициях в создание производства легкого шампанского и вина в КНР, заявил в интервью РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет компанией "Абрау-Дюрсо", одним из крупнейших производителей вин в России).
Обновлено в 00:31
Экономика
Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона.
Обновлено в 00:24
Экономика
ФАС увидела признаки картельного сговора дорожников в Алтайском крае
Алтайское краевое УФАС России выявило признаки картельного сговора при проведении торгов по ремонту искусственных сооружений автомобильных дорог региона.
Обновлено в 01:00
Экономика
СМП-банк отказался от спортивного питания
«Доктор Спорт» развивает сеть магазинов спортивного питания Vitawin, основателем которой называли сына Бориса Ротенберга Романа Ротенберга.
Обновлено в 00:54
Экономика
«Т Плюс» отдает пар в руки потребителя
БСЗ (входит в «Башхим») планирует купить у «Т Плюс» обеспечивающую завод паром ТЭЦ-4, говорится в отчете компании за первый квартал.
Обновлено в 00:41
Экономика
Частный майнинг становится нерентабельным
Частный майнинг становится нерентабельным Обвал цен на основные криптовалюты привел к коллапсу в майнинговом бизнесе.
Обновлено вчера в 18:17
Энергетика
Минэнерго предложило потратить ₽175 млрд на развитие газомоторного рынка
Разработанная Минэнерго при участии Минпромторга и Минтранса шестилетняя подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» предполагает выделение из бюджета 174,7 млрд руб. на субсидии нефтяникам, производителям автомобилей, региональным властям на закупку общественного транспорта и другим участникам рынка.
Обновлено в 00:51