Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт.

Несколько человек погибли в железнодорожной аварии на мосту в Дании

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