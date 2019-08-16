Политика
Трамп хочет купить у Дании Гренландию для освоения ресурсовАБН 00:05
Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию. Как сообщает Wall Street Journal, Трамп заинтересовался покупкой из-за имеющихся на острове природных ресурсов. Некоторые советники сочли идею президента «мимолетным увлечением».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Хоккей
Овечкин прыгает в высоту. Уникальное видео
Обновлено в 09:03
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России
Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Собчак перевоплотилась в балерину
На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичной компании «КРК-Страхование»
Банк России отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской компании «КРК-Страхование».
Обновлено в 08:34
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Авто
В России продано 400 тысяч Renault Duster
Компания Renault реализовала в России 400 000 внедорожников Renault Duster с момента запуска модели в 2012 году.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Шасси могли бы закопаться в грунте, если бы пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета выпустили их, заявил коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.
Обновлено в 06:10
Политика
Трамп уверен, что торговая война с Китаем будет короткой
Ранее 1 августа Трамп заявил о намерении с сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР общей стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:50
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово под Петербургом
Обновлено вчера в 11:40
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.
Обновлено в 07:26
Политика
Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается
Ранее The Wall Street Journal рассказала об интересе президента Дональда Трампа к покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Обновлено в 08:48
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Происшествия
Сбой произошел в работе «Ростелекома»
Отмечается, что 91% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% наблюдается сбой в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с работой ТВ.
Обновлено в 07:44
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол
Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик
Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44