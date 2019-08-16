Политика

Трамп хочет купить у Дании Гренландию для освоения ресурсовАБН 00:05

Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию. Как сообщает Wall Street Journal, Трамп заинтересовался покупкой из-за имеющихся на острове природных ресурсов. Некоторые советники сочли идею президента «мимолетным увлечением».
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с чего всё началось
Бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter назвал
 идею американского президента «первоапрельским розыгрышем в неподходящее время».
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