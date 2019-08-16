с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию. Как сообщает Wall Street Journal, Трамп заинтересовался покупкой из-за имеющихся на острове природных ресурсов. Некоторые советники сочли идею президента «мимолетным увлечением».

Трамп хочет купить у Дании Гренландию для освоения ресурсов

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Происшествия Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват» В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".

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Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

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Шоу-бизнес Собчак перевоплотилась в балерину На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.

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Происшествия Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.

Авто В России продано 400 тысяч Renault Duster Компания Renault реализовала в России 400 000 внедорожников Renault Duster с момента запуска модели в 2012 году.

Происшествия В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Шасси могли бы закопаться в грунте, если бы пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета выпустили их, заявил коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.

Политика Трамп уверен, что торговая война с Китаем будет короткой Ранее 1 августа Трамп заявил о намерении с сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

Политика Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.

Культура Умер российский композитор Роман Леденев Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.

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Происшествия Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.

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Происшествия Сбой произошел в работе «Ростелекома» Отмечается, что 91% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% наблюдается сбой в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с работой ТВ.

Футбол Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.