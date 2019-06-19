Энергетика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»Известия 10:07

Дания при согласовании маршрута трубопровода «Северный поток – 2» будет исходить из экологии и безопасности, поэтому считает юго-восточный маршрут проекта наиболее приемлемым. Об этом в среду, 19 июня, сообщил «РИА Новости» глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
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В Дании ответили России по «Северному потоку-2»

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Взгляд.рувчера в 04:38

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Rambler News Serviceвчера в 06:58

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РИА Новости08:06
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
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В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
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В связи с «делом Голунова» назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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