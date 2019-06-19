Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»Известия 10:07
Дания при согласовании маршрута трубопровода «Северный поток – 2» будет исходить из экологии и безопасности, поэтому считает юго-восточный маршрут проекта наиболее приемлемым. Об этом в среду, 19 июня, сообщил «РИА Новости» глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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