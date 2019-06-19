Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»Известия 10:07
Дания при согласовании маршрута трубопровода «Северный поток – 2» будет исходить из экологии и безопасности, поэтому считает юго-восточный маршрут проекта наиболее приемлемым. Об этом в среду, 19 июня, сообщил «РИА Новости» глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Кино
Майкл Фассбендер сыграет шпиона в триллере «Малко»
Актер исполнит роль шпиона князя Малко Линге – главного героя серии романов Жерара де Вилье.
Обновлено в 10:32
Кино
В США зрители выбрали лучшего Бэтмена
В США зрители выбрали актера, который, по их мнению, лучше всех справился с ролью экранного Бэтмена.
Обновлено в 11:30
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Авто
Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России
Роскошный кабриолет оснащен новейшей системой складывания мягкой крыши, совершенный Z-образный механизм которой позволяет владельцу Bentley Continental GT Convertible убрать или поднять верх всего за 19 секунд.
Обновлено в 04:04
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Политика
США готовы обсуждать компенсацию последствий отказа Турции от С-400
Ранее СМИ передавали, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения в июле санкций против Турции из-за покупки С-400.
Обновлено в 12:33
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Политика
Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17
Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Челябинской области заведено дело в связи с обращением к Путину
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после обращения местных жителей на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:56
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Политика
Евросоюз продлит санкции против России
Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода.
Обновлено в 11:29
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова
Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
Экономика
Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.
Обновлено в 12:31
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28