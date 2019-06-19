Энергетика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»Известия 10:07

Дания при согласовании маршрута трубопровода «Северный поток – 2» будет исходить из экологии и безопасности, поэтому считает юго-восточный маршрут проекта наиболее приемлемым. Об этом в среду, 19 июня, сообщил «РИА Новости» глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
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В Дании ответили России по «Северному потоку-2»

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Дания отреагировала на сообщение «Газпрома» о задержке «Северного потока — 2»

ФАН10:02
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
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Политика

Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
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Евросоюз продлит санкции против России

Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода.
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