Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»Известия 12:10
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава «Нафтогаза» заявил об отказе Дании «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
Rambler News Service10:55
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество
Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии
Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
Обновлено в 04:40
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
Обновлено в 05:51
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Главная российская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала журналу "Аэроэкспресс" все о своем детстве.
Обновлено в 10:16
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Обновлено в 13:36
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Политика
США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Культура
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 06:45
Экономика
Долги с россиян могут начать выбивать через цифровой профиль
Национальное бюро кредитных историй и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получат доступ к цифровому профилю россиян.
Обновлено в 10:55
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика
Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»
Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
В «Angry Birds в кино 2» противостояние птиц и свиней разгорается вновь, но вдруг они узнают, что недалеко есть ещё один остров с куда более недружелюбно настроенными созданиями.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика
Помпео заявил, что Россия проводит против Запада «операции влияния»
"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", - полагает госсекретарь.
Обновлено в 09:13
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Футбол
Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»
В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено в 12:07
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50