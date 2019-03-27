Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»Известия 12:10

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
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Оператор «Северного потока-2» отрицает отказ Дании согласовать газопровод

Коммерсантъ13:37

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

RT на русском11:35

Дания запросила дополнительную экологическую оценку «южного» маршрута «Северного потока 2»

Интерфакс11:50

В «Нафтогазе» заявили, что Данию не устроил маршрут «Северного потока — 2»

РИА Новости12:25

Глава «Нафтогаза» заявил об отказе Дании «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

Rambler News Service10:55

«Нафтогаз» неожиданно сообщил, что в Дании отказали «Северному потоку — 2»

Газета.Ru12:29

Дания запросила у оператора «Северного потока - 2» дополнительную экологическую экспертизу

ТАСС12:07
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество

Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии

Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
Обновлено в 04:40
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

Обновлено в 05:51
Происшествия

Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда

Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Алина Кабаева рассказала все о своей семье

Главная российская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала журналу "Аэроэкспресс" все о своем детстве.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Политика

США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет

Обновлено вчера в 23:53
Политика

Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Культура

Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров

Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 06:45
Экономика

Долги с россиян могут начать выбивать через цифровой профиль

Национальное бюро кредитных историй и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получат доступ к цифровому профилю россиян.
Обновлено в 10:55
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»

Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Кино

Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»

В «Angry Birds в кино 2» противостояние птиц и свиней разгорается вновь, но вдруг они узнают, что недалеко есть ещё один остров с куда более недружелюбно настроенными созданиями.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика

Помпео заявил, что Россия проводит против Запада «операции влияния»

"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", - полагает госсекретарь.
Обновлено в 09:13
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Футбол

Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено в 12:07
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
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