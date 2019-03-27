Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»Известия 12:10
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
Обновлено в 11:57
Политика
Порошенко назвал Путина своим оппонентом
Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Спорт
«Белогорье» выиграло волейбольный Кубок вызова
Волейболисты «Белогорья» победили итальянскую «Монцу» во втором матче финала Кубка вызова и завоевали трофей.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
В России стартовало производство SSD GS Group с интерфейсом PCIe
Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.
Обновлено в 15:16
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Политика
Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме
Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика
Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию
"Вы видите наши усилия по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии, по противодействию попыткам России вмешаться, когда приближаются выборы", - добавил глава Госдепартамента, напомнив, что на Украине президентские выборы пройдут 31 марта.
Обновлено в 15:09
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Авто
На китайском рынке начались продажи кроссоверов Yema Bojun и EC60
Небольшой китайский автопроизводитель YEMA выпустил на рынок кроссоверы Bojun и EC60.
Обновлено в 04:00
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Преподавателю русского языка из Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили составить и прочитать программу по "безопасному ведению соцсетей" в городском центре повышения квалификации для других учителей.
Обновлено в 09:58
Культура
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 06:45
Общество
Весна в Москву пришла на 10 дней раньше срока
В целом же средняя температура марта превысила климатическую норму на 2,1 градуса.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Метрового варана нашли под Кингисеппом
В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.
Обновлено в 05:30
Кино
Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»
Режиссёр Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» о советских солдатах в Афганистане 9 мая.
Обновлено в 11:32
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено в 09:58
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Lite вышел из тени
Компания Huawei без особого шума и фанфар начала принимать предварительные заказы на смартфон Huawei P30 Lite.
Обновлено в 11:46
Политика
Захарова ответила призвавшему РФ «убраться» из Венесуэлы Трампу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, который отметил, что российские военные должны «убраться» из Венесуэлы.
Обновлено в 16:26
Футбол
В этом сезоне «Динамо» на новой арене в Петровском парке не сыграет
До конца текущего сезона бело-голубые проведут шесть домашних матчей – с "Локо" в 21-м туре, с "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями" (24-й тур), с "Ахматом" (26-й тур), с "Ростовом" (28-й тур), с "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45