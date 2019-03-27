Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»Известия 12:10
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
Порошенко назвал Путина своим оппонентом
Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов
Обновлено вчера в 23:31
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Экономика
Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКО
Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае 2019 года.
Обновлено в 06:10
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Казахстане разбился вертолет с 13 военными
Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Спорт
Брейк-данс может попасть в программу Олимпийских Игр-2024
Четыре новых вида спорта - брейк-данс, скалолазание, скейтбординг и серфинг - могут попасть в программу Олимпийских Игр 2024 года в Париже.
Обновлено в 14:37
Спорт
Волейболисты «Белогорья» выиграли Кубок Вызова
«Белогорье» впервые выиграло Кубок Вызова, который является третьим по рангу европейским турниром.
Обновлено в 14:26
Футбол
Роналду может в скором времени вновь стать отцом
Обновлено в 14:44
Политика
МИД РФ прокомментировал присутствие российских военных в Венесуэле
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, российские военные имеют право находиться в Венесуэле в соответствии с соглашением о ВТС.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Культура
2-й сезон «А у нас во дворе» обошел по рейтингам продолжение «Годунова»
Сегодня стало известно, что новые серии истории о дворничихе Мавлюде, разыскивающей своего мужа, обошли масштабный проект о Борисе Годунове.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Взрыв прогремел на западе Стокгольма, есть раненые
На западе Стокгольма прогремел взрыв — задеты несколько зданий, как минимум пять человек ранены.
Обновлено в 02:56
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Происшествия
14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки
В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
Обновлено в 11:38
Политика
США заблокируют российский газ в Европе
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
В России в течение двух недель отключат глобальный интернет
Известие об отключении Рунета от глобального интернета, как стало известно, поступило от иностранного технического издательства MIT Technology Review.
Обновлено в 04:34
Политика
Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35