Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»Известия 12:10
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
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Nord Stream 2 опровергла информацию об отказе Дании по строительству «Северного потока — 2»
Rambler News Service14:46
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика
Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка
Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Абызова поместили в одну камеру с обвиняемыми в убийстве и краже
Агентство уточняет, что бывший министр содержится в одной камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который ранее уже был судим.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Политика
Захарова назвала лицемерием отношение Запада к Венесуэле
Обновлено в 19:49
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено в 05:21
Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко
По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено в 09:41
Авто
Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4
Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено в 09:58
Космос
США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.
Обновлено в 21:09
Гаджеты
В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой
"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено в 11:00
Политика
Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено в 16:54
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Театры
В Большом театре вручили премии «Золотая маска»
Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
Обновлено в 13:11
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»
Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Футбол
Газизов: Евсеев принял «Уфу» в очень непростой момент, верим в него
Сделали ему предложение, рады, что он согласился. Принял команду в очень тяжёлый момент.
Обновлено в 13:34
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено в 04:46
Общество
Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин
Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено в 20:57
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Футбол
Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены»
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.
Обновлено в 13:51
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06