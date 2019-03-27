В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»Известия 12:10

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Абызова поместили в одну камеру с обвиняемыми в убийстве и краже Агентство уточняет, что бывший министр содержится в одной камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который ранее уже был судим.

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.

Шоу-бизнес Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.

Авто Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4 Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.

Космос США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.

Гаджеты В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой "М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.

Культура YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Политика За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.

Политика Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Театры В Большом театре вручили премии «Золотая маска» Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Экономика Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс» Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.

Общество Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.

Политика Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.

Футбол Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены» Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.

Хоккей Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).