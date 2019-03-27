Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»Известия 12:10
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
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Nord Stream 2 опровергла информацию об отказе Дании по строительству «Северного потока — 2»
Rambler News Service14:46
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Происшествия
Адвокат арестованного экс-министра: Абызов постоянно проживал в России
Адвокат Михаила Абызова, которого вечером 27 марта арестовал Басманный суд Москвы, опроверг слухи о том, что его подзащитного выманили в Россию ради задержания.
Обновлено в 15:22
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей.
Обновлено в 18:10
Авто
Focus не удался. Ford уходит из России
Своими силами Летом 2002 года во Всеволожске запустили первый в России завод полного цикла по производству автомобилей модели Focus, которые были существенно дешевле импортных машин от других автопроизводителей.
Обновлено в 13:10
Общество
Учительницу уволили за фотографию в соцсетях
Педагог филолог Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из барнаульской школы №13 после того, как директор указал ей на фотографию в соцсетях, где она стоит в купальнике.
Обновлено в 10:29
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
«Это подлость»: известный артист сбежал от вспылившего Шепелева
Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по соседству и иногда втайне от жены наносит ей визиты.
Обновлено в 07:41
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Наука
Бактерии могут преодолевать тысячи километров по воздуху
Учёные из Университета Рутгерса в США установили, что некоторые бактерии способны по воздуху преодолевать расстояния в тысячи километров, передвигаясь между континентами, не привязывая себя при этом к людям или животным.
Обновлено 25 марта в 10:01
Общество
Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа
Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В жилом доме в Казани произошли хлопок газа и пожар
Обновлено в 06:11
Единоборства
Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым
Обновлено в 17:26
Спорт
Евгения Медведева собирается выучить сложные четверные прыжки
«Моя главная цель на следующий сезон – научиться делать сложные четверные прыжки: сальхов и тулуп в четыре оборота», – рассказала российская спортсменка, отметив, что для этого ей нужно сохранить спокойствие и стать сильнее.
Обновлено в 15:56
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Происшествия
В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео
Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.
Обновлено в 15:50
Политика
США не выступают за создание полноценного палестинского государства
Государственный секретарь США Майкл Помпео в среду, 27 марта, не подтвердил, что Вашингтон продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания полноценного палестинского государства.
Обновлено в 11:15
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании
Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Здоровье
На поддельные медизделия ищут управу
По словам юриста компании «Юридическая бизнес-практика» Александра Вагнера, в первую очередь борьбе с фальсификатом мешает отсутствие базового для отрасли закона — обращение медизделий в РФ регулируется только одной статьей из закона «Об основах охраны здоровья граждан» и рядом нормативных актов.
Обновлено в 18:09
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22