Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК 05:18

В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет. Соответствующие условия предлагает местный Nordea Bank Abp, сообщает американское издание Bloomberg. Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки.
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В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

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Самый дешевый кредит: в Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%

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