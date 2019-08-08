Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК вчера в 05:18
В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет. Соответствующие условия предлагает местный Nordea Bank Abp, сообщает американское издание Bloomberg. Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки.
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